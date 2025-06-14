Стармер назвал условие отправки британских войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна не направит свои войска на Украину без поддержки Соединённых Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Стармера, нет оснований считать, что США и Великобритания не смогут действовать совместно в этой ситуации. Он отметил, что Лондон и Вашингтон тесно сотрудничают в сферах обороны, безопасности и обмена разведданными. Отношения между странами в этих областях остаются «столь же прочными, как и раньше», утверждает британский премьер.