Стармер назвал условие отправки британских войск на Украину
Премьер Британии Стармер: Отправка войск в Украину зависит от поддержки США
Премьер министр Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /paparazzza
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна не направит свои войска на Украину без поддержки Соединённых Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.
«Я всегда говорил, что необходима защита США», — сказал он.
По словам Стармера, нет оснований считать, что США и Великобритания не смогут действовать совместно в этой ситуации. Он отметил, что Лондон и Вашингтон тесно сотрудничают в сферах обороны, безопасности и обмена разведданными. Отношения между странами в этих областях остаются «столь же прочными, как и раньше», утверждает британский премьер.
Ранее французский президент Макрон отметил, что страны Запада имеют право направить войска на Украину без одобрения России, если поступит соответствующий запрос от Киева. А вот министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что Германия не планирует отправлять своих военных на Украину в ближайшее время. В Кремле же предупредили, что отправка западных войск несёт в себе опасность для всего мира. Эта идея абсолютно неприемлема для России.