Отец Маска рассказал, что сын просил его не ездить в Москву

Отец Илона Маска признался, что сын просил его отказаться от поездки в РФ. Однако Эррол Маск не последовал этой просьбе и был впечатлён уровнем безопасности в Москве. Он назвал российскую столицу настоящей жемчужиной, где всё чисто, аккуратно и ощущается абсолютная безопасность.

«Илон просил меня не ехать. Как и одна европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал. И мне очень понравилось», — заявил Эррол Маск в интервью испанской газете Mundo.