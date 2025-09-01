Отец Маска рассказал, что сын просил его не ездить в Москву
Обложка © Life.ru
Отец Илона Маска признался, что сын просил его отказаться от поездки в РФ. Однако Эррол Маск не последовал этой просьбе и был впечатлён уровнем безопасности в Москве. Он назвал российскую столицу настоящей жемчужиной, где всё чисто, аккуратно и ощущается абсолютная безопасность.
«Илон просил меня не ехать. Как и одна европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал. И мне очень понравилось», — заявил Эррол Маск в интервью испанской газете Mundo.
Напомним, в начале июня Эррол Маск посетил Москву для участия в международном «Форуме будущего 2050». В ходе выступления он заявил, что Россия является одной из лучших стран, а её президент Владимир Путин производит отличное впечатление.