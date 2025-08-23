«Очень хорошие разработки»: Эррол Маск в сравнении со SpaceX расхвалил российские технологии
Отец Илона Маска Эррол. Обложка © Life.ru
Бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА «Новости» высоко оценил российские космические ракеты, отметив их качество и долговечность, однако подчеркнул, что технологии SpaceX более современные.
«У русских очень хорошие разработки», — сказал он.
По его словам, российские ракеты были спроектированы и построены много лет назад. При этом Маск отметил, что ракеты компании его сына SpaceX отличаются большей современностью и технологической новизной.
Ранее Эррол Маск отметил изобретательность россиян и подчеркнул вклад страны в развитие технологий. По его словам, многие вещи, изобретённые на Западе, примерно в то же время создавались и в России.