«Очень хорошие разработки»: Эррол Маск в сравнении со SpaceX расхвалил российские технологии

Бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА «Новости» высоко оценил российские космические ракеты, отметив их качество и долговечность, однако подчеркнул, что технологии SpaceX более современные.

«У русских очень хорошие разработки», — сказал он.

По его словам, российские ракеты были спроектированы и построены много лет назад. При этом Маск отметил, что ракеты компании его сына SpaceX отличаются большей современностью и технологической новизной.