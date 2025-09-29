Фельдъегерь доставил проект бюджета РФ в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Фельдъегерь уже доставил документы в Госдуму.

Фельдъегерь доставил бюджет в Госдуму. Видео © Life.ru

Согласно информации пресс-службы кабмина, ожидается, что ВВП России в 2026 году увеличится на 1,3%, а совокупный рост за три года составит 7%. По предварительной оценке, в номинальном выражении объём ВВП достигнет 276 триллионов рублей.

Общий объём расходов в 2026 году запланирован на уровне 44,1 триллиона рублей, в 2027 году — 46 триллионов рублей, а в 2028 году — 49,4 триллиона рублей. Доходы казны, в свою очередь, оцениваются в 40,3 триллиона рублей в 2026 году, 42,9 триллиона в 2027 году и 45,9 триллиона в 2028 году

«Дефицит будет сокращаться, и в перспективе это создаст возможность для снижения инфляции», — заявил министр финансов Антон Силуанов журналистам.

В правительстве добавили, что при формировании бюджета ключевыми приоритетами были достижение национальных целей, выполнение социальных обязательств, а также обеспечение потребностей обороны и безопасности государства в условиях текущих вызовов.