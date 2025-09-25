Набиуллина оценила проект бюджета России на три года

Банк России рассматривает проект бюджета на 2026-2028 годы как дезинфляционный, несмотря на планируемые изменения в ставке НДС. Об этом на XXII Международном банковском форуме заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Мы сейчас расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на пересмотр НДС, скорее всего, будет», — сказала она

Набиуллина напомнила, что аналогичное повышение НДС на два процентных пункта в 2019 году вызвало «умеренную» реакцию на рынке. Она объяснила, что предсказуемость бюджетной политики является важным фактором при принятии решений по ключевой ставке, и отметила, что внесение ясности в бюджетную политику является позитивным моментом.

«Для ЦБ сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровня процентных ставок. Почему так? Потому что чем сильнее государство наращивает долг, тем выше мы должны поддерживать ставки, и тем меньше пространства остаётся для кредита частному сектору», — пояснила она.

Правительство России накануне одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы. Документ будет внесён в Госдуму до 1 октября. Приоритетными направлениями бюджета останутся выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансирование обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей развития до 2030 года.