₽41 трлн на нацпроекты, ₽10 трлн – детям: Представлен проект бюджета России на три года

Министерство финансов РФ предложило пакет законопроектов о бюджете, теперь его рассмотрит правительство. Предполагается, что федеральный бюджет сохранит социальную направленность, а также продолжит финансировать задачи СВО и обеспечивать выполнение национальных проектов.

«Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей-участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определённых президентом России», — рассказали в пресс-службе министерства.

Предлагается свыше 230 миллиардов рублей выделить на льготные ипотечные программы, в том числе на семейную ипотеку. Около 18 миллиардов пойдут на восстановление нескольких федеральных и региональных дорог. А на нацпроекты отложено в два раза больше средств, чем за последние шесть лет — 41 триллион рублей.

И, наконец, отдельной строкой выделены расходы на обеспечение детских программ, нацеленных на повышение рождаемости в стране. Так, в этом направлении будет выделено из бюджета порядка 10 триллионов рублей. А с 2026 года семьи с невысоким доходом, имеющие двух или более детей, получат ежегодную семейную выплату в виде возмещения оплаченной части НДФЛ. А материнский капитал будет выплачиваться как минимум до 2030 года с постоянной индексацией.