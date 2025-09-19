Сборы за интернет-рекламу пополнят бюджет России на миллиарды рублей
Роскомнадзор рассчитывает ежегодно получать от 12 до 15 миллиардов рублей в виде сбора за распространение интернет-рекламы. Например, за второй квартал 2025 года было собрано уже 4 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов в интервью «Известиям».
«Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12–15 млрд рублей ежегодно. Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра», — сказал он.
По словам Липова, доходы Роскомнадзора в прошлом году составили 43,2 миллиарда рублей, а по итогам текущего года ожидаются на уровне 46 миллиардов рублей.
Напомним, что в России с 1 апреля 2025 года введён обязательный сбор в размере 3% от квартального дохода для всех участников рынка интернет-рекламы, включая блогеров, рекламные платформы и агентства. Кроме того, с 1 сентября текущего года в стране вступил в силу закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций в России. Для физических лиц штраф составит 2,5 тысячи рублей, для должностных — 20 тысяч, для юрлиц — 500 тысяч.