Сборы за интернет-рекламу пополнят бюджет России на миллиарды рублей

Роскомнадзор рассчитывает ежегодно получать от 12 до 15 миллиардов рублей в виде сбора за распространение интернет-рекламы. Например, за второй квартал 2025 года было собрано уже 4 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов в интервью «Известиям».

«Рассчитываем, что будет получаться не меньше 12–15 млрд рублей ежегодно. Кроме сбора за рекламу ведомство осуществляет также сбор за использование радиочастотного спектра», — сказал он.

По словам Липова, доходы Роскомнадзора в прошлом году составили 43,2 миллиарда рублей, а по итогам текущего года ожидаются на уровне 46 миллиардов рублей.