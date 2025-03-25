Дума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций в РФ

Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций в России. Запрет действует на информационные ресурсы иностранных или международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ.

Кроме того, запрет распространяется на общественные или религиозные объединения либо другие организации, которые суд постановил ликвидировать или запретить. Реклама также запрещена на ресурсах, доступ к которым ограничен согласно законодательству.

Распространитель также будет нести ответственность за размещение рекламы на невнесённых в перечень Роскомнадзора персональных страницах, объём аудитории которых превышает десять тысяч пользователей. Предоставленная в РКН информация о рекламе будет храниться три года вместо пяти лет.