Дума приняла закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций в РФ
Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций в России. Запрет действует на информационные ресурсы иностранных или международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ.
Кроме того, запрет распространяется на общественные или религиозные объединения либо другие организации, которые суд постановил ликвидировать или запретить. Реклама также запрещена на ресурсах, доступ к которым ограничен согласно законодательству.
Распространитель также будет нести ответственность за размещение рекламы на невнесённых в перечень Роскомнадзора персональных страницах, объём аудитории которых превышает десять тысяч пользователей. Предоставленная в РКН информация о рекламе будет храниться три года вместо пяти лет.
Ранее в Госдуме приняли закон по защите россиян от кибермошенничества. Документ включает создание базы голосов злоумышленников на основе государственной информационной системы «Антифрод», обязательную маркировку звонков на экранах мобильных устройств, возможность отказаться от рекламных звонков и сообщений, а также запрет для государственных органов и банков на использование иностранных мессенджеров для связи с гражданами.
Life.ru