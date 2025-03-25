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25 марта, 11:39

В Госдуме приняли закон по защите россиян от кибермошенничества

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества, сразу в двух чтениях — втором и третьем.

Документ был представлен правительством в Госдуму в феврале, а в первом чтении его обсудили в марте. Он включает создание базы голосов мошенников на основе государственной информационной системы «Антифрод», обязательную маркировку звонков на экранах мобильных устройств, возможность отказаться от рекламных звонков и сообщений, а также запрет для государственных органов и банков на использование иностранных мессенджеров для связи с гражданами. Дополнительно пользователи смогут запретить оформление сим-карт без их личного присутствия, а также будет запрещена передача сим-карт третьим лицам, кроме близких родственников.

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В ходе работы над законопроектом профильный комитет Госдумы по информполитике одобрил 21 поправку ко второму чтению. Среди изменений предусмотрено, что банки будут обязаны применять антифрод-мероприятия не только к онлайн-платежам, но и к операциям через банкоматы. Граждане также получат возможность назначать доверенных лиц, к которым банки будут обращаться для подтверждения денежных операций, а банки будут обязаны запрашивать и хранить копию доверенности на проведение операций с денежными средствами в течение пяти лет. Кроме того, вводится лимит на сумму снятия наличных (100 тысяч рублей в месяц) — со счетов, которые были скомпрометированы в результате мошеннических схем и внесены в чёрные списки Центробанка.

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Марина Фещенко
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