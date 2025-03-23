В Москве старушка-Рокфеллер отдала телефонным мошенникам почти 40 млн рублей
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 40 миллионов рублей
В Москве 77-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Она отдала им почти 40 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры города. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников мобильных операторов, узнали СНИЛС женщины под предлогом предоставления скидки.
Затем, следуя привычной схеме, мошенники запугали пенсионерку угрозой попытки списания средств с её банковской карты. Они уговорили её снять все деньги и перевести их на «безопасный счёт». На протяжении месяца злоумышленники продолжали общаться с женщиной, контролируя процесс снятия оставшихся у неё средств после смерти мужа. Она передавала наличные курьерам, которые называли ей специальное кодовое слово. В итоге пенсионерка потеряла 39,3 миллиона рублей.
По данному делу осуществляется проверка, преступников ищут.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинские мошенники обманули 73-летнюю россиянку во время атаки дронов на Москву 11 марта. Ей позвонил человек, представившийся оператором, и сообщил о повреждении телефонной линии, попросив СНИЛС для ремонта. Затем якобы из «военной прокуратуры» запугали её возможной утечкой данных. В результате женщина потеряла почти 1,5 миллиона рублей.
Life.ru / Шедеврум