В Москве старушка-Рокфеллер отдала телефонным мошенникам почти 40 млн рублей

В Москве 77-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников. Она отдала им почти 40 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры города. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников мобильных операторов, узнали СНИЛС женщины под предлогом предоставления скидки.

Затем, следуя привычной схеме, мошенники запугали пенсионерку угрозой попытки списания средств с её банковской карты. Они уговорили её снять все деньги и перевести их на «безопасный счёт». На протяжении месяца злоумышленники продолжали общаться с женщиной, контролируя процесс снятия оставшихся у неё средств после смерти мужа. Она передавала наличные курьерам, которые называли ей специальное кодовое слово. В итоге пенсионерка потеряла 39,3 миллиона рублей.

По данному делу осуществляется проверка, преступников ищут.