Россиян предупредили о новой усовершенствованной мошеннической схеме с картами-клонами

Злоумышленники усовершенствовали схему кражи данных банковских карт через вредоносную программу NFCGate. Теперь они могут создавать полные копии карт и использовать их для бесконтактной оплаты. Такую информацию передаёт РБК со ссылкой на ВТБ.

Технология NFCGate позволяет перехватывать, отслеживать и изучать NFC-трафик, а также обеспечивать обмен данными между двумя смартфонами. Мошенники используют новую уловку. Они убеждают жертв переводить деньги на «безопасный счёт», который на деле оказывается NFC-клоном, что значительно усложняет отслеживание преступлений.

«Новая схема опасна тем, что затрудняет для антифрод-систем идентификацию таких платежей, так как технологически они ничем не отличаются от обычных операций по зачислению денег на счёт», — утверждает вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Аферисты используют многоступенчатую схему кражи денег. Сначала они звонят жертве от имени известных организаций и обманом заставляют установить шпионское ПО. Затем убеждают перевести деньги на «безопасный счёт» через банкомат. В реальности, деньги моментально переводятся на NFC-клон карты мошенника, когда жертва подносит телефон к терминалу. После этого злоумышленники быстро выводят средства через цепочку банковских переводов.