Украинские мошенники «нагрели»пенсионерку из Москвы по новой схеме с «кавказским маньяком»

Украинские телефонные аферисты разработали новый метод мошенничества с использованием вымышленного «кавказского маньяка», сообщает Mash. По данным телеграм-канала, одна из пенсионерок, ставшая жертвой этой схемы, передала злоумышленникам более 200 тысяч рублей.

Мошенник позвонил 82-летней женщине, представившись участковым, и сообщил ей о том, что в Савёловском районе Москвы якобы действует опасный маньяк, который нападает на пожилых людей с ножом. Он оставил свой номер телефона и предложил ей позвонить, если возникнет угроза.

На следующий день женщине поступил звонок с угрозами и требованием перевести полмиллиона рублей. Пенсионерка решила обратиться к участковому по указанному номеру, и тот предложил ей «поучаствовать в задержании преступника», после чего перевел её к другому мошеннику, представившемуся следователем. Этот человек обманом выманил у женщины 234 тысячи рублей, якобы для поимки маньяка, а деньги забрал курьер. Через несколько дней женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в настоящую полицию.