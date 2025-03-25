В Госдуму внесут проект о репатриации соотечественников

В Госдуму внесут законопроект, касающийся репатриации соотечественников, живущих за границей. Документ, доступный РИА «Новости», описывает процедуру возвращения как самих соотечественников, так и моряков, задержанных за пределами страны. Автором выступил первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Константин Затулин из «Единой России».

В пояснительной записке указано, что репатриация подразумевает возвращение в страну происхождения с правом на постоянное проживание и гражданство. Законопроект предлагает чёткие правила для возвращения на историческую родину, предоставляя право на репатриацию всем, кто свободно владеет русским языком в быту и культуре.

Также подчёркивается, что данный законопроект расширяет возможности Госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников. Репатриантами могут стать как люди с российскими корнями, так и представители народов, исторически проживающих на территории России. Кроме того, право на репатриацию могут получить супруги репатриантов при условии, что брак длится более трех лет или есть общие несовершеннолетние дети, а также недееспособные члены семьи.