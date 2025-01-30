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Регион
30 января, 01:08

Израиль принял более 95 тысяч репатриантов из России с начала СВО

Израиль принял десятки тысяч репатриантов из России и Украины с начала военной операции. Об этом сообщило Министерство алии и интеграции.

«С начала конфликта между Россией и Украиной в страну прибыли десятки тысяч новых жителей. Министерство обеспечивает их размещение, обучение языку, трудоустройство и поддержку детей», – говорится в записи ведомства.

Раввин Борода заявил, что уехавшие в Израиль из-за СВО евреи вернулись в Россию
Раввин Борода заявил, что уехавшие в Израиль из-за СВО евреи вернулись в Россию

Репатриантам активно помогают обустроиться на новом месте. Для этого предлагаются программы для занятости, жилья, образования и адаптации к местному обществу.

С 7 октября 2023 года Израиль наблюдает приток людей, решивших переехать из-за глубокой связи с еврейским народом. Советник премьера Дмитрий Гендельман отметил, что с начала 2022 года более 95 тысяч человек прибыло из России, а всего репатриантов за этот период больше 143 тысяч.

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин упомянула, что россияне начали возвращаться на родину. При этом она заметила, что точной статистики по вернувшимся нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / RnDmS

Лия Мурадьян
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