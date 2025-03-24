В Госдуме предложили усыплять бездомных животных при угрозе имуществу или людям

Госдума рассматривает поправки к закону об обращении с бездомными животными, которые предусматривают возможность их усыпления в случае угрозы для людей или имущества. Согласно документу, регионы получат право принимать такие меры после истечения срока содержания животных в приютах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

В перечень оснований для усыпления предлагается включить случаи, когда бездомное животное причинило вред человеку, а также при повреждении чужого имущества или нападения на других животных. Также в материале сказано, что депутаты предлагают обязать отлавливать всех зверей без владельцев, за исключением тех случаев, когда на них имеется опознавательная бирка с контактными данными хозяев.

Владельцы, обнаружившие пропажу питомца, должны будут сообщить об этом в течение трёх дней. Если заявление поступит в установленный срок, животное вернут хозяину. В противном случае оно будет считаться безнадзорным и подлежать отлову на общих основаниях.