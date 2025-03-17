В Совфеде высказались против усыпления бездомных животных
Клишас: Два комитета СФ не поддержали проект об усыплении бездомных животных
Комитет по природным ресурсам Совета Федерации подготовил отрицательное заключение на законопроект, разрешающий регионам усыплять бездомных животных после определённого срока их содержания в приютах. Об этом сообщил его глава Андрей Клишас.
«Профильный Комитет Совфеда по природным ресурсам пришёл к выводу, что закон об уничтожении животных поддержан быть не может», — написал он в своём телеграм-канале.
Против также выступил комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике.
В июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам право самостоятельно определять подходы к регулированию судьбы уличных животных. Законы, касающиеся усыпления бездомных животных, приняты в 15 регионах, а в двух других регионах — Хакасии и Мордовии — эти нормы должны вступить в силу.
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