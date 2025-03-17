В Совфеде высказались против усыпления бездомных животных

Комитет по природным ресурсам Совета Федерации подготовил отрицательное заключение на законопроект, разрешающий регионам усыплять бездомных животных после определённого срока их содержания в приютах. Об этом сообщил его глава Андрей Клишас.

«Профильный Комитет Совфеда по природным ресурсам пришёл к выводу, что закон об уничтожении животных поддержан быть не может», — написал он в своём телеграм-канале.