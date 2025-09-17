В МАХ запустили открытое тестирование каналов для крупных блогеров

Российские авторы контента получили возможность массового перехода в национальный мессенджер MAX благодаря запуску системы верифицированных каналов. Ключевое условие для создания канала — наличие статуса «А+», который присваивается авторам с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков, прошедшим регистрацию в реестре Роскомнадзора через портал «Госуслуги».

Как заявил генеральный директор VK Владимир Кириенко в ходе форума «Kazan Digital Week», это решение позволит более чем 200 тысячам российских создателей контента сохранить свою аудиторию и цифровую идентичность при переходе на новую платформу. По его словам, система гарантирует, что авторы смогут использовать привычные ники и названия, под которыми их знает аудитория на других платформах.

«Мы выводим «А+» в первую очередь, поскольку нам важно дать возможность людям сохранить свою подписочную аудиторию. Назваться тем же самым именем и ником, под которым люди привыкли находить его в других каналах, и тем самым органично привести в новую аудиторию и взаимодействие на платформу MAX», — сказал Кириенко.

Гендиректор VK также привёл текущие показатели платформы. На данный момент в мессенджере уже представлено более 600 каналов, а совокупное количество подписчиков превышает 5 миллионов пользователей.