В МАХ появилась возможность создать цифровой ID

Мессенджер MAX начал тестирование сервиса цифровых идентификаторов. Эта технология позволит отказаться от бумажных документов при проверке возраста и социального статуса. Первым, кто внедрил этот инструмент для подтверждения возраста при покупке товаров с ограничениями, стала сеть магазинов «Магнит».

Цифровой ID в MАХ представляет собой динамический QR-код, доступный в профиле мессенджера. Он служит для подтверждения различных статусов: совершеннолетия, студенческого, пенсионного или статуса многодетного родителя.

Для получения ID необходимо обновить приложения MАХ и «Госуслуг», выбрать соответствующую функцию в профиле мессенджера дать согласие на биометрическую аутентификацию (лицо или отпечаток пальца) и подтвердить личность через «Госуслуги» (очно или онлайн по загранпаспорту), а также сделать селфи. После этого останется дождаться уведомления о готовности.

Безопасность Цифрового ID обеспечивается следующими мерами: ID привязан к конкретному устройству.

QR-код обновляется каждые полминуты.

Скриншоты невозможны (отображается белый экран).

Доступ к QR-коду защищен биометрией.

При сканировании персональные данные не передаются.

С 15 сентября Цифровой ID можно использовать для подтверждения возраста в десяти магазинах «Магнита» в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, в том числе на кассах самообслуживания. Планируется, что к концу 2025 года технология будет внедрена в более чем 300 магазинах сети. Тестовый период продлится три месяца, после чего возможно расширение проекта.

«Рассчитываем, что использование цифрового ID может значительно упростить процесс покупок на кассах самообслуживания товаров, которые имеют возрастные ограничения. Кроме того, решение позволит снизить нагрузку на персонал», — отметил главный директор по цифровым технологиям «Магнита» Вячеслав Кубаев.