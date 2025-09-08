У Путина появился свой канал в MAX

Официальный канал президента России Владимира Путина запустили в национальном мессенджере MAX. Теперь все официальные высказывания российского лидера и информация об его встречах будет дублироваться в социальной сети, сообщили в пресс-службе президента.

«Официальный канал Президента России сегодня начинает работать также и в мессенджере MAX», — уточнил Кремль и ссылку на новый канал

Напомним, что MAX — российская цифровая платформа, предлагающая широкий спектр сервисов для пользователей. В числе её функций – мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков, чатов, голосовых сообщений, передачи больших файлов и денежных переводов. Официальная презентация национального мессенджера MAX запланирована эту осень. Но уже сейчас платформа заявила о достижении отметки в 1 миллион пользователей, среди которых 75% используют Android, 23% – iOS, а 2% – версию для ПК.