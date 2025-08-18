Встреча Путина и Трампа
18 августа, 08:04

В Мax опровергли слухи о постоянном использовании камеры пользователей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Пресс-служба мессенджера Max опровергла слухи о якобы несанкционированном использовании камеры компьютера. Ресурс не запрашивает доступ к камере и не активирует её без явного действия пользователя.

В пресс-службе подчеркнули: камера включается только тогда, когда вы сами инициируете её использование, например, для видеозвонка. Представители платформы заявили, что Max гарантирует полную приватность — без активного действия камера остаётся выключенной.

Новые функции защиты: В Max внедрили кнопку жалоб и безопасный режим
Напомним, MAX — российская цифровая платформа с широким набором сервисов для пользователей. Она включает мессенджер с поддержкой аудио- и видеозвонков, чатов, голосовых сообщений, отправки больших файлов и денежных переводов. Платформа уже объявила о достижении 1 миллиона пользователей: 75% из них предпочитают Android, 23% — iOS, а 2% используют версию для ПК. Национальный мессенджер MAX будет официально представлен в начале осени.

Оксана Попова
