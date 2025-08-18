В Мax опровергли слухи о постоянном использовании камеры пользователей

Пресс-служба мессенджера Max опровергла слухи о якобы несанкционированном использовании камеры компьютера. Ресурс не запрашивает доступ к камере и не активирует её без явного действия пользователя.

В пресс-службе подчеркнули: камера включается только тогда, когда вы сами инициируете её использование, например, для видеозвонка. Представители платформы заявили, что Max гарантирует полную приватность — без активного действия камера остаётся выключенной.