13 сентября, 13:50

Тимати рассказал об угрозах СБУ и предложениях очернить MAX за $2 млн

Рэпер Тимати заявил, что ему поступают предложения по очернению платформы MAX

Обложка © ТАСС / Виталий Невар

Российский музыкант Тимати заявил, что не получал никаких угроз после объявления его в розыск СБ Украины. Зато ему поступают предложения участвовать в рекламной кампании по очернению национального мессенджера MAX, о чём артист поведал корреспонденту Life.ru.

Тимати о розыске СБУ и мессенджере MAX. Видео © Life.ru

«Нет [угрозы не поступают]. Ну, объявила [СБУ в розыск] и объявила. Я никуда не прячусь. Я в Москве», сказал он.

Артист признался, что ему уже несколько месяцев с иностранных номеров поступают предложения поучаствовать в кампании по дискредитации мессенджера MAX. За очернение предлагают круглую сумму — два миллиона долларов. Самого Тимати такие запросы очень веселят, а новый российский мессенджер он использует и сам.

«Весело живём, что делать», подытожил рэпер.

Напомним, СБУ обвиняет Тимати в якобы нелегальном пребывании в Крыму после 2014 года — певец выступил на полуострове около семи раз. А ещё украинским силовикам не нравится связь музыканта с главой РФ Владимиром Путиным. Разумеется, без отсылки к творчеству рэпера в этой истории не обошлось: Тимати уже предлагал СБУ искать его в клубе.

