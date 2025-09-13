Тимати рассказал об угрозах СБУ и предложениях очернить MAX за $2 млн
Рэпер Тимати заявил, что ему поступают предложения по очернению платформы MAX
Обложка © ТАСС / Виталий Невар
Российский музыкант Тимати заявил, что не получал никаких угроз после объявления его в розыск СБ Украины. Зато ему поступают предложения участвовать в рекламной кампании по очернению национального мессенджера MAX, о чём артист поведал корреспонденту Life.ru.
Тимати о розыске СБУ и мессенджере MAX. Видео © Life.ru
«Нет [угрозы не поступают]. Ну, объявила [СБУ в розыск] и объявила. Я никуда не прячусь. Я в Москве», — сказал он.
Артист признался, что ему уже несколько месяцев с иностранных номеров поступают предложения поучаствовать в кампании по дискредитации мессенджера MAX. За очернение предлагают круглую сумму — два миллиона долларов. Самого Тимати такие запросы очень веселят, а новый российский мессенджер он использует и сам.
«Весело живём, что делать», — подытожил рэпер.
Напомним, СБУ обвиняет Тимати в якобы нелегальном пребывании в Крыму после 2014 года — певец выступил на полуострове около семи раз. А ещё украинским силовикам не нравится связь музыканта с главой РФ Владимиром Путиным. Разумеется, без отсылки к творчеству рэпера в этой истории не обошлось: Тимати уже предлагал СБУ искать его в клубе.