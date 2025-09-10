Мессенджер MAX
10 сентября, 17:13

Новорожденная дочь Тимати похвасталась браслетом за полмиллиона рублей

Новорожденная дочь Тимати Эмма получила в подарок браслет Van Cleef

У дочери рэпера Тимати Эммы появился первый дорогой подарок — браслет Van Сleef. О необычном презенте новорожденной стало известно из блога мамы девочки Валентины Ивановой в соцсетях.

Звездные родители доказали, что правило «всё лучшее — детям» работает с момента первого вздоха. Кроха родилась в прошлом месяце, но уже начала собирать ювелирную коллекцию настоящей светской львицы.

Это знаковое украшение с узнаваемыми четырехлистниками Alhambra, украшенными бриллиантами, стало воплощением статуса и изысканности в высокой моде с 1968 года. Его цена, изготовленного из золота и бриллиантов, начинается от сотен тысяч рублей и может достигать миллиона и более.

Родители Эммы вместе уже три года. Официального заявления о бракосочетании не было, однако глазастые пользователи сети заметили у Ивановой на пальце кольцо, напоминающее обручальное. Если домысел окажется верным, то информация станет поистине взрывной. Для рэпера Эмма — уже третий ребёнок, и он никогда не был женат на матерях своих детей.

Мать Тимати сделала новое тату в честь новорождённой внучки и ответила хейтерам
Мать Тимати сделала новое тату в честь новорождённой внучки и ответила хейтерам

Ранее Life.ru рассказывал, что на родах Валентины Ивановой присутствовала мать Тимати Симона Юнусова. Женщина перерезала пуповину, что вызвало волну хейта. Пользователей возмутило отсутствие родных модели в такой важный день для неё. Однако Валентина оказалась категорически не согласна с таким мнением и гордо заявила, что обладает лучшей свекровью.

Вероника Бакумченко
