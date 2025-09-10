Новорожденная дочь Тимати похвасталась браслетом за полмиллиона рублей

У дочери рэпера Тимати Эммы появился первый дорогой подарок — браслет Van Сleef. О необычном презенте новорожденной стало известно из блога мамы девочки Валентины Ивановой в соцсетях.

Звездные родители доказали, что правило «всё лучшее — детям» работает с момента первого вздоха. Кроха родилась в прошлом месяце, но уже начала собирать ювелирную коллекцию настоящей светской львицы.

Новорожденная дочь Тимати Эмма получила в подарок браслет Van Cleef. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval

Это знаковое украшение с узнаваемыми четырехлистниками Alhambra, украшенными бриллиантами, стало воплощением статуса и изысканности в высокой моде с 1968 года. Его цена, изготовленного из золота и бриллиантов, начинается от сотен тысяч рублей и может достигать миллиона и более.

Родители Эммы вместе уже три года. Официального заявления о бракосочетании не было, однако глазастые пользователи сети заметили у Ивановой на пальце кольцо, напоминающее обручальное. Если домысел окажется верным, то информация станет поистине взрывной. Для рэпера Эмма — уже третий ребёнок, и он никогда не был женат на матерях своих детей.



