Новорожденная дочь Тимати похвасталась браслетом за полмиллиона рублей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ halfbloodval
У дочери рэпера Тимати Эммы появился первый дорогой подарок — браслет Van Сleef. О необычном презенте новорожденной стало известно из блога мамы девочки Валентины Ивановой в соцсетях.
Звездные родители доказали, что правило «всё лучшее — детям» работает с момента первого вздоха. Кроха родилась в прошлом месяце, но уже начала собирать ювелирную коллекцию настоящей светской львицы.
Это знаковое украшение с узнаваемыми четырехлистниками Alhambra, украшенными бриллиантами, стало воплощением статуса и изысканности в высокой моде с 1968 года. Его цена, изготовленного из золота и бриллиантов, начинается от сотен тысяч рублей и может достигать миллиона и более.
Родители Эммы вместе уже три года. Официального заявления о бракосочетании не было, однако глазастые пользователи сети заметили у Ивановой на пальце кольцо, напоминающее обручальное. Если домысел окажется верным, то информация станет поистине взрывной. Для рэпера Эмма — уже третий ребёнок, и он никогда не был женат на матерях своих детей.
Ранее Life.ru рассказывал, что на родах Валентины Ивановой присутствовала мать Тимати Симона Юнусова. Женщина перерезала пуповину, что вызвало волну хейта. Пользователей возмутило отсутствие родных модели в такой важный день для неё. Однако Валентина оказалась категорически не согласна с таким мнением и гордо заявила, что обладает лучшей свекровью.