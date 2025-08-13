Мать Тимати сделала новое тату в честь новорождённой внучки и ответила хейтерам
Симона Юнусова, мать известного рэпера Тимати, решила увековечить рождение своей внучки Эммы, сделав в её честь татуировку. На правой руке она нанесла дату появления на свет малышки, кадры процесса создания тату были опубликованы в её соцсетях.
Мать Тимати сделала новое тату. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ simona280
Помимо демонстрации нового рисунка на теле, Юнусова также обратилась к своей аудитории, выразив благодарность тем, кто искренне поздравил их семью. Одновременно она парировала критику и негативные комментарии, иронично заметив, что для понимания других порой требуется целая жизнь, глубокий самоанализ и развитый интеллект. Она предположила, что, «выплеснув дозу яда», недоброжелатели, возможно, ощутили кратковременное чувство облегчения и удовлетворения, сравнив это с моментом «освобождения». В завершение своего послания Симона Юнусова пожелала всем здоровья, добра и мудрости, подчеркнув, что её семья продолжит жить собственной жизнью, уделяя все внимание и любовь своим теперь уже троим детям.
Напомним, мать известного рэпера столкнулась с волной критики из-за её участия в родах — она перерезала пуповину новорождённой внучке. Комментаторы в социальных сетях сочли само присутствие Симоны Юнусовой при родах возлюбленной Тимати неуместным. Многие пользователи заявили, что подобное активное вмешательство в личную жизнь певца в конечном итоге спровоцирует разрыв отношений пары.
Новорождённая девочка, Эмма, появившаяся на свет 2 августа, стала третьим ребёнком рэпера. У Тимати также есть двое детей от его предыдущих союзов: дочь Алиса, рождённая в 2014 году от модели Алены Шишковой, и сын Ратмир, который появился в 2019 году от блогерши Анастасии Решетовой.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ simona280