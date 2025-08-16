«А что такого?»: Возлюбленная Тимати заступилась за перерезавшую ей пуповину свекровь
Избранница Тимати вступилась за его мать после скандала с перерезанной пуповиной
Валентина и мать Тимати. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simona280
Возлюбленная Тимати Валентина Иванова ответила хейтерам, раскритиковавшим участие матери рэпера Симоны в родах. Об этом она написала в своём личном блоге.
«А что в этом такого? Симона лучшая! Мне так повезло со свекровью. Вы даже представить себе не можете. Это самый добрый, чуткий и заботливый человек. То, как она любит свою семью, внуков и детей, не все способны на это», — заявила Иванова.
Мать музыканта перерезает внучке пуповину. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simona280
Молодая мама подчеркнула, что Юнусова проявляет искреннюю заботу о семье, а также поблагодарила её за поддержку. Некоторые пользователи сочли такое вмешательство в личную жизнь избыточным, предположив, что активное участие свекрови может создать напряжение в отношениях пары. Однако сама Иванова, судя по её словам, полностью довольна сложившейся ситуацией и высоко ценит помощь Симоны.
К слову, для Тимати это уже третий ребёнок — ранее у него родились дочь Алиса (2014) от модели Алёны Шишковой и сын Ратмир (2019) от блогерши Анастасии Решетовой.
Напомним, отношения Тимати и Валентины начались в 2021 году, и весной 2022-го рэпер впервые появился на публике со своей спутницей. Предположения о беременности Валентины стали активно циркулировать в конце марта. Тем не менее влюбленные решили не афишировать беременность сразу, хотя попытки сделать это были. Официально о своем положении пара сообщила 5 мая. 2 августа Тимати и Валентина Иванова стали родителями. Супруги поделились фотографиями своей новорожденной дочери, которую назвали Эммой.