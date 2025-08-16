«А что такого?»: Возлюбленная Тимати заступилась за перерезавшую ей пуповину свекровь

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова ответила хейтерам, раскритиковавшим участие матери рэпера Симоны в родах. Об этом она написала в своём личном блоге.

«А что в этом такого? Симона лучшая! Мне так повезло со свекровью. Вы даже представить себе не можете. Это самый добрый, чуткий и заботливый человек. То, как она любит свою семью, внуков и детей, не все способны на это», — заявила Иванова.

Мать музыканта перерезает внучке пуповину. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simona280

Молодая мама подчеркнула, что Юнусова проявляет искреннюю заботу о семье, а также поблагодарила её за поддержку. Некоторые пользователи сочли такое вмешательство в личную жизнь избыточным, предположив, что активное участие свекрови может создать напряжение в отношениях пары. Однако сама Иванова, судя по её словам, полностью довольна сложившейся ситуацией и высоко ценит помощь Симоны.

К слову, для Тимати это уже третий ребёнок — ранее у него родились дочь Алиса (2014) от модели Алёны Шишковой и сын Ратмир (2019) от блогерши Анастасии Решетовой.