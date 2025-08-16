Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 13:05

«А что такого?»: Возлюбленная Тимати заступилась за перерезавшую ей пуповину свекровь

Избранница Тимати вступилась за его мать после скандала с перерезанной пуповиной

Валентина и мать Тимати. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simona280

Валентина и мать Тимати. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simona280

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова ответила хейтерам, раскритиковавшим участие матери рэпера Симоны в родах. Об этом она написала в своём личном блоге.

«А что в этом такого? Симона лучшая! Мне так повезло со свекровью. Вы даже представить себе не можете. Это самый добрый, чуткий и заботливый человек. То, как она любит свою семью, внуков и детей, не все способны на это», — заявила Иванова.

Мать музыканта перерезает внучке пуповину. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simona280

Мать музыканта перерезает внучке пуповину. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simona280

Молодая мама подчеркнула, что Юнусова проявляет искреннюю заботу о семье, а также поблагодарила её за поддержку. Некоторые пользователи сочли такое вмешательство в личную жизнь избыточным, предположив, что активное участие свекрови может создать напряжение в отношениях пары. Однако сама Иванова, судя по её словам, полностью довольна сложившейся ситуацией и высоко ценит помощь Симоны.

К слову, для Тимати это уже третий ребёнок — ранее у него родились дочь Алиса (2014) от модели Алёны Шишковой и сын Ратмир (2019) от блогерши Анастасии Решетовой.

Мать Тимати сделала новое тату в честь новорождённой внучки и ответила хейтерам
Мать Тимати сделала новое тату в честь новорождённой внучки и ответила хейтерам

Напомним, отношения Тимати и Валентины начались в 2021 году, и весной 2022-го рэпер впервые появился на публике со своей спутницей. Предположения о беременности Валентины стали активно циркулировать в конце марта. Тем не менее влюбленные решили не афишировать беременность сразу, хотя попытки сделать это были. Официально о своем положении пара сообщила 5 мая. 2 августа Тимати и Валентина Иванова стали родителями. Супруги поделились фотографиями своей новорожденной дочери, которую назвали Эммой.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Тимати (Тимур Юнусов-рэпер)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar