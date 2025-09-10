Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 00:34

Тимати передал СБУ искать его в клубе

Рэпер Тимати. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

Рэпер Тимати. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial

Российский исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), заявив, что они могут «искать его в клубе». Сообщение об этом он разместил в Instagram*.

Согласно данным из открытых источников, СБУ объявила Тимати в розыск 1 июля. Ранее ему заочно предъявили обвинения по статье о нарушении порядка въезда на территории, которые Киев не контролирует. С 2017 года имя Тимати также значится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»**.

«СБУ: «Мы разыскиваем Тимати!» Тимати: «Если я нужен тебеищи меня в клубе», — прокомментировал ситуацию рэпер.

Исполнитель добавил, что считает нахождение в подобных списках показателем уровня влияния личности. Он отметил, что воспринимает это как «большой комплимент» и выразил благодарность.

Тимати привезёт американского рэпера Rick Ross в Россию для выступления в своём клубе
Тимати привезёт американского рэпера Rick Ross в Россию для выступления в своём клубе

Напомним, что по данным СБУ, Тимати внесли в базу розыска из-за якобы незаконного посещения Крыма. На Украине посчитали, что артист неоднократно посещал полуостров после 2014 года, где дал около семи концертов. СБУ подчеркнула его связь с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что Тимати был его доверенным лицом на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, присутствовал на инаугурации и на мероприятиях в честь победы на выборах.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

** Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Тимати (Тимур Юнусов-рэпер)
  • сбу
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar