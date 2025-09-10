Тимати передал СБУ искать его в клубе

Российский исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на объявление его в розыск Службой безопасности Украины (СБУ), заявив, что они могут «искать его в клубе». Сообщение об этом он разместил в Instagram*.

Согласно данным из открытых источников, СБУ объявила Тимати в розыск 1 июля. Ранее ему заочно предъявили обвинения по статье о нарушении порядка въезда на территории, которые Киев не контролирует. С 2017 года имя Тимати также значится в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»**.

«СБУ: «Мы разыскиваем Тимати!» Тимати: «Если я нужен тебе — ищи меня в клубе», — прокомментировал ситуацию рэпер.

Исполнитель добавил, что считает нахождение в подобных списках показателем уровня влияния личности. Он отметил, что воспринимает это как «большой комплимент» и выразил благодарность.

Напомним, что по данным СБУ, Тимати внесли в базу розыска из-за якобы незаконного посещения Крыма. На Украине посчитали, что артист неоднократно посещал полуостров после 2014 года, где дал около семи концертов. СБУ подчеркнула его связь с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что Тимати был его доверенным лицом на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, присутствовал на инаугурации и на мероприятиях в честь победы на выборах.