Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 10:40

Тимати привезёт американского рэпера Rick Ross в Россию для выступления в своём клубе

Mash: Американский рэпер Rick Ross выступит с концертом в клубе Тимати в Москве

Rick Ro$$. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ richforever

Rick Ro$$. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ richforever

Американский рэпер Rick Ross (настоящее имя — Уильям Леонард Робертс II) впервые выступит с концертом в Россию. Организацией выступления мировой звезды лично занимался певец Тимати. Согласно информации телеграм-канала Mash, музыкант пробудет в стране всего один день и выступит сегодня ночью в московском клубе, принадлежащем российскому рэперу.

Рэпер Rick Ross анонсировал своё выступление в Москве. Видео © Telegram / Mash

Для знаменитого гостя подготовлен роскошный приём — его встречают в столице на премиальном Rolls-Royce с кортежем сопровождения. Этот визит становится историческим событием, учитывая предыдущие неудачные попытки артиста посетить Россию: в 2017 году концерт был отменён по независящим от организаторов причинам, а в 2015-м рэпер не смог прилететь из-за юридических проблем — тогда его арестовали по обвинению в похищении собственного садовника.

Поклонники артиста активно готовятся к концерту, ожидая яркого и незабываемого выступления.

Американский рэпер Tyga прилетел в Москву и сразу убежал в клуб на тусовку
Американский рэпер Tyga прилетел в Москву и сразу убежал в клуб на тусовку

Ранее сообщалось, что американский Баста даст концерт в Москве за 300 тысяч долларов. Busta Rhymes приедет на гастроли в РФ вместе со своим личным барбером, чтобы гарантировать безупречный внешний вид во время выступления.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Тимати (Тимур Юнусов-рэпер)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar