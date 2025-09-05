Тимати привезёт американского рэпера Rick Ross в Россию для выступления в своём клубе

Американский рэпер Rick Ross (настоящее имя — Уильям Леонард Робертс II) впервые выступит с концертом в Россию. Организацией выступления мировой звезды лично занимался певец Тимати. Согласно информации телеграм-канала Mash, музыкант пробудет в стране всего один день и выступит сегодня ночью в московском клубе, принадлежащем российскому рэперу.

Рэпер Rick Ross анонсировал своё выступление в Москве. Видео © Telegram / Mash

Для знаменитого гостя подготовлен роскошный приём — его встречают в столице на премиальном Rolls-Royce с кортежем сопровождения. Этот визит становится историческим событием, учитывая предыдущие неудачные попытки артиста посетить Россию: в 2017 году концерт был отменён по независящим от организаторов причинам, а в 2015-м рэпер не смог прилететь из-за юридических проблем — тогда его арестовали по обвинению в похищении собственного садовника.

Поклонники артиста активно готовятся к концерту, ожидая яркого и незабываемого выступления.