Американский Баста даст концерт в Москве за 300 тысяч долларов
Mash: Гонорар Басты Раймса за выступление в Москве составит $300 тысяч
Баста Раймс. Обложка © ТАСС / AP /Evan Agostini
Американский рэпер Баста Раймс приедет на гастроли в Москву вместе со своим личным барбером, чтобы гарантировать безупречный внешний вид во время выступления. Об этом сообщает Mash.
По данным канала, вместе с 53-летним Тревором Джорджем Смитом-младшим, более известным как Баста Раймс (Busta Rhymes) в российскую столицу прибудет целая команда из 11 человек. Гонорар артиста за предстоящее шоу составил как минимум триста тысяч долларов США, что эквивалентно примерно 24 миллионам рублей и превышает стандартные ставки для музыкантов такого уровня.
Организаторы отказались комментировать финансовую сторону вопроса, подтвердив, однако, что переговоры со стороной рэпера продолжались около двух месяцев. В своём райдере исполнитель хита Touch It указал относительно скромные пожелания, включающие чёрные и белые полотенца, большой запас воды, свечи, но только не фруктовые, а также проигрыватель. Отмечается, что артист оперативно согласовал весь визуал для наружной рекламы, внеся лишь одну незначительную правку.
Ранее стало известно, что американский рэпер Post Malone отказался от проведения концертов в России из-за политической обстановки и экономических рисков. В ответ на распространяющуюся информацию пресс-служба музыканта опровергла слухи о готовящихся концертах, назвав их несоответствующими действительности. По имеющимся данным, бюджет подобного мероприятия мог бы достигать 2,5–3 миллионов долларов.