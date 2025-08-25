Американский Баста даст концерт в Москве за 300 тысяч долларов

Американский рэпер Баста Раймс приедет на гастроли в Москву вместе со своим личным барбером, чтобы гарантировать безупречный внешний вид во время выступления. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, вместе с 53-летним Тревором Джорджем Смитом-младшим, более известным как Баста Раймс (Busta Rhymes) в российскую столицу прибудет целая команда из 11 человек. Гонорар артиста за предстоящее шоу составил как минимум триста тысяч долларов США, что эквивалентно примерно 24 миллионам рублей и превышает стандартные ставки для музыкантов такого уровня.

Организаторы отказались комментировать финансовую сторону вопроса, подтвердив, однако, что переговоры со стороной рэпера продолжались около двух месяцев. В своём райдере исполнитель хита Touch It указал относительно скромные пожелания, включающие чёрные и белые полотенца, большой запас воды, свечи, но только не фруктовые, а также проигрыватель. Отмечается, что артист оперативно согласовал весь визуал для наружной рекламы, внеся лишь одну незначительную правку.