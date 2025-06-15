Рэпер Lil Pump попался в Москве со звездой «Дома-2» и признался в любви русским девушкам

Американский рэпер Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия) признался в любви русским девушкам после концерта в Москве. Так он ответил корреспонденту SHOT, который поймал автора хита Gucci Gang с бывшей участнице «Дома-2», певицей Марго (Овсянниковой) сразу после выступления.

Видео © SHOT

«Я люблю их!» – сказал музыкант на вопрос «Что ты думаешь о русских девушках?»

24-летний Газзи Фабио Гарсия после концерта заехал в студию звукозаписи Игоря Матвиенко вместе с 29-летней Марго. Помощница через 30 минут сбегала для рэпера в магазин за пивом, тремя бутылками воды, начос и печеньем. Lil Pump пробыл в студии около трёх часов, а потом уехал на чёрном микроавтобусе обратно в гостиницу.