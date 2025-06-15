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15 июня, 08:40

Рэпер Lil Pump попался в Москве со звездой «Дома-2» и признался в любви русским девушкам

Рэпер Lil Pump признался в любви русским девушкам после концерта в Москве

Рэпер Lil Pump. Обложка © ТАСС / Zuma / Ollie Millington

Рэпер Lil Pump. Обложка © ТАСС / Zuma / Ollie Millington

Американский рэпер Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия) признался в любви русским девушкам после концерта в Москве. Так он ответил корреспонденту SHOT, который поймал автора хита Gucci Gang с бывшей участнице «Дома-2», певицей Марго (Овсянниковой) сразу после выступления.

Видео © SHOT

«Я люблю их!» – сказал музыкант на вопрос «Что ты думаешь о русских девушках?»

24-летний Газзи Фабио Гарсия после концерта заехал в студию звукозаписи Игоря Матвиенко вместе с 29-летней Марго. Помощница через 30 минут сбегала для рэпера в магазин за пивом, тремя бутылками воды, начос и печеньем. Lil Pump пробыл в студии около трёх часов, а потом уехал на чёрном микроавтобусе обратно в гостиницу.

«Шапки-ушанки и 10 девушек»: Появилось видео ночных приключений Lil Pump и Smokepurpp в Москве
«Шапки-ушанки и 10 девушек»: Появилось видео ночных приключений Lil Pump и Smokepurpp в Москве

Ранее американский рэпер Lil Pump (настоящее имя Газзи Фабио Гарсия) прилетел в Россию, чтобы дать концерт. В аэропорту Москвы его встретили восторженные поклонники. Артист неожиданно заявил, что любит Россию, чем удивил многих. Его выступление вместе с Smokepurpp и Richie Wess состоялось в столице сегодня вечером.

Андрей Бражников
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