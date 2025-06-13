Рэпер Lil Pump прилетел в Москву и признался в любви к России

Известный американский рэп-исполнитель Lil Pump (настоящее имя — Газзи Фабио Гарсия) прибыл в Россию, где уже завтра порадует фанатов своим выступлением. В московском аэропорту его встречала толпа поклонников. Музыкант выразил свою любовь к России, что стало неожиданностью для многих.

Lil Pump в московском аэропорту признался в любви России. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lilpump

«Я люблю Россию», — сказал на английском Lil Pump в ролике, опубликованном в его соцсетях.

Для проживания Lil Pump выбрал отель The Carlton, находящийся неподалёку от Красной Площади, где уже разместились его коллеги-рэперы Smokepurpp и Offset. Совместный концерт артистов в Москве состоится завтра, 14 июня.