«Шапки-ушанки и 10 девушек»: Появилось видео ночных приключений Lil Pump и Smokepurpp в Москве

Американские рэперы Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия) и Smokepurpp (Омар Джеффри Пинейро) провели незабываемую ночь в одном из элитных клубов Москвы, следуя примеру своего коллеги Tyga, который посещал столицу ранее. Перед этим они остановились в отеле «Ритц», где на ужин потратили 65 тысяч рублей, а в качестве подарков получили шапки-ушанки, русские матрёшки и несколько коктейлей. Об этом сообщает Mash.

Рэперы Lil Pump и Smokepurpp зажгли в московском клубе. Видео © Mash

Согласно информации телеграм-канала, после ужина ребята направились в клуб на Рочдельской. В атмосфере веселья звучали гимн России, треки Шамана и их любимая «Матушка-земля».

Сопровождала рэперов охрана с кортежем из автомобилей Mercedes V-класса. Когда вечеринка подошла к концу, они забрали с собой 10 девушек и отправились продолжать веселье в номер. Все события были запечатлены на видео.