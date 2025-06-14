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14 июня, 19:54

«Шапки-ушанки и 10 девушек»: Появилось видео ночных приключений Lil Pump и Smokepurpp в Москве

Mash: Рэперы Lil Pump и Smokepurpp провели ночь в элитном клубе в Москве

Обложка © Gettyimages / Scott Dudelson

Обложка © Gettyimages / Scott Dudelson

Американские рэперы Lil Pump (Газзи Фабио Гарсия) и Smokepurpp (Омар Джеффри Пинейро) провели незабываемую ночь в одном из элитных клубов Москвы, следуя примеру своего коллеги Tyga, который посещал столицу ранее. Перед этим они остановились в отеле «Ритц», где на ужин потратили 65 тысяч рублей, а в качестве подарков получили шапки-ушанки, русские матрёшки и несколько коктейлей. Об этом сообщает Mash.

Рэперы Lil Pump и Smokepurpp зажгли в московском клубе. Видео © Mash

Согласно информации телеграм-канала, после ужина ребята направились в клуб на Рочдельской. В атмосфере веселья звучали гимн России, треки Шамана и их любимая «Матушка-земля».

Сопровождала рэперов охрана с кортежем из автомобилей Mercedes V-класса. Когда вечеринка подошла к концу, они забрали с собой 10 девушек и отправились продолжать веселье в номер. Все события были запечатлены на видео.

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Ни хлопьев, ни бэтмобиля: Рэпер Offset не смог прилететь на концерт в Москву

Ранее американский рэпер Lil Pump (настоящее имя Газзи Фабио Гарсия) прилетел в Россию, чтобы дать концерт. В аэропорту Москвы его встретили восторженные поклонники. Артист неожиданно заявил, что любит Россию, чем удивил многих. Его выступление вместе с Smokepurpp и Richie Wess состоялось в столице сегодня вечером.

Анастасия Никонорова
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