Ни хлопьев, ни бэтмобиля: Рэпер Offset не смог прилететь на концерт в Москву

Выступление американского рэпера Offset, запланированное на 14 июня в Москве, отменено. Причиной стали перебои в авиасообщении и закрытие воздушных пространств, вызванные обострением конфликта между Ираном и Израилем.

Несмотря на отсутствие хедлайнера, остальные заявленные артисты – Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump – успешно прибыли в Москву и сейчас готовятся к выступлению. Организаторы, Say Agency, призывают поклонников жанра прийти и поддержать выступающих.

«К сожалению, произошёл мировой конфликт, и мы все стали его свидетелями. Это существенно повлияло на логистику между многими странами. Так как в шоу принимают участие ещё три других артиста, которые успешно добрались до Москвы, мы оказались в ситуации, когда нам придётся провести шоу без Offset», — отметила в беседе с ТАCC генеральный директор Say Agency Анна Субчева.