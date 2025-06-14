Ни хлопьев, ни бэтмобиля: Рэпер Offset не смог прилететь на концерт в Москву
Рэпер Offset не смог прилететь на концерт в Москве по вине Ирана и Израиля
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Выступление американского рэпера Offset, запланированное на 14 июня в Москве, отменено. Причиной стали перебои в авиасообщении и закрытие воздушных пространств, вызванные обострением конфликта между Ираном и Израилем.
Несмотря на отсутствие хедлайнера, остальные заявленные артисты – Richie Wess, SmokePurpp и Lil Pump – успешно прибыли в Москву и сейчас готовятся к выступлению. Организаторы, Say Agency, призывают поклонников жанра прийти и поддержать выступающих.
«К сожалению, произошёл мировой конфликт, и мы все стали его свидетелями. Это существенно повлияло на логистику между многими странами. Так как в шоу принимают участие ещё три других артиста, которые успешно добрались до Москвы, мы оказались в ситуации, когда нам придётся провести шоу без Offset», — отметила в беседе с ТАCC генеральный директор Say Agency Анна Субчева.
Она добавила, что агентство сделало всё, что было в его силах, чтобы помочь артисту добраться до Москвы. Возврат билетов будет производиться по месту приобретения с 16 июня по 30 июня 2025 года включительно.
Offset`у дважды пришлось переносить мероприятия, изначальная дата концерта была назначена на 18 апреля. Рэпер даже начал учить русский язык, чтобы извиниться перед фанатами. Кстати, в своём райдере он указал, что хочет очень много кукурузных хлопьев российского производства. Кроме того, артист мечтал прокатиться по Москве на реплике автомобиля из фильмов о Бэтмене.