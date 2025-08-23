Американский рэпер Post Malone не приедет в Россию с концертами

Американский рэпер Post Malone отказался от проведения концертов в России из-за политической обстановки и экономических рисков. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на официальных представителей артиста.

«Мы не близки к тому, чтобы подтвердить проведение каких-либо концертов в России», — заявил менеджер музыканта.

Официальный представитель артиста добавил, что информация о планируемых выступлениях является недостоверной, кратко прокомментировав слухи как ложные. По данным телеграм-канала, ориентировочная стоимость организации концерта составляла 2,5–3 миллиона долларов, что делало проект коммерчески рискованным в текущих условиях.

Российские концертные агентства Simba Production и Say Agency, имеющие опыт работы с зарубежными исполнителями, также подтвердили отсутствие переговоров о выступлениях Post Malone.

«Мы связались с его менеджером и получили подтверждение, что никаких концертов Post Malone в этом году не планируется», — заявили в Simba Production.

Представители агентств также отметили, что серьёзные договорённости не утекают в СМИ в виде неподтверждённых инсайдов, а официальные анонсы всегда сопровождаются публикацией афиши и стартом продажи билетов.