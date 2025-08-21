Исполнитель хита Rockstar даст концерт в России этой осенью

Россию в очередной раз посетит ещё один популярный американский рэпер. В этом году в Санкт-Петербург приедет исполнитель Post Malone, известным своими хитами Rockstar, Congratulations и саундтреком к мультфильму «Человек-паук». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Рэпер даст концерт в Северной столице осенью текущего года. Переговоры с артистом находятся на финальной стадии. Ориентировочная дата концерта – 14-18 ноября. По предварительным данным, мероприятие пройдёт на «Газпром-арене», поэтому даты зарезервированы специально под исполнителя.

Post Malone планирует приехать в Россию всего на несколько дней, и никаких дополнительных мероприятий в его графике не запланировано. Ожидается, что рэпер остановится в президентском люксе элитного отеля Trezzini Palace Hotel с видом на Неву, стоимость которого составляет от 100 тысяч рублей за ночь.