СБУ объявила в розыск рэпера Тимати за концерты в Крыму

Напомним, в июне СБУ обвинила Тимати в незаконном въезде в Крым. Рэперу выдвинули обвинения в неоднократном посещении республики после 2014 года, где он дал около семи концертов. СБУ также отмечает его связь с президентом России Владимиром Путиным, указывая на то, что Тимати был его доверенным лицом на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, а также присутствовал на инаугурации и праздничных мероприятиях, посвящённых победе на выборах.