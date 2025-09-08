СБУ объявила в розыск рэпера Тимати за концерты в Крыму
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / timatiofficial
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск рэпера Тимати (Тимур Юнусов). Эта информация содержится в материалах украинских правоохранительных органов.
Согласно данным СБУ, рэпера внесли в базу розыска из-за якобы незаконного посещения Крыма. Тимати также внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.
Напомним, в июне СБУ обвинила Тимати в незаконном въезде в Крым. Рэперу выдвинули обвинения в неоднократном посещении республики после 2014 года, где он дал около семи концертов. СБУ также отмечает его связь с президентом России Владимиром Путиным, указывая на то, что Тимати был его доверенным лицом на президентских выборах в 2012, 2018 и 2024 годах, а также присутствовал на инаугурации и праздничных мероприятиях, посвящённых победе на выборах.
* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.