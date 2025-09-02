Мессенджер MAX
2 сентября, 18:20

«Сижу я, значит, ем печенье»: Кадыров ответил на обвинения СБУ ироничным стихотворением

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) ироничным стихотворением. Его он опубликовал в Telegram-канале. В тексте стихотворения Кадыров шутит о том, что сообщения с обвинениями якобы вызвали у него тревогу.

«Сижу я, значит, ем печенье,
Читаю новости — и вдруг
Мне стало не до развлеченья:
Тревожно стало все вокруг.

Одно агентство непрестижное 

«Страны» с заглавной буквой «У»

Твердит, что на меня обижена

Дворняга с кличкой «СБУ»,— написал Кадыров.

В стихотворении он также упоминает обвинение СБУ в том, что чеченские военнослужащие «прикрывались» пленными во время атак с использованием дронов.

«А как же битва в Мариуполе,

Где мы громили ваш «Азов»*?

Чистосердечное признание

Мне сделать так-то не слабо», — добавил глава региона.

Стихотворение завершается тем, что Кадыров не собирается извиняться и продолжит «давить» на недоброжелателей.

Как сообщал Life.ru, СБУ предъявила Кадырову заочные обвинения по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Украинская сторона заявила, что якобы Кадыров отдавал преступные приказы и использовал пленных солдат ВСУ в качестве «живых щитов». Доказательства этого СБУ не предоставила.

*Группировка признана террористической, запрещена в РФ.

Лия Мурадьян
