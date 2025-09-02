«Сижу я, значит, ем печенье»: Кадыров ответил на обвинения СБУ ироничным стихотворением

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) ироничным стихотворением. Его он опубликовал в Telegram-канале. В тексте стихотворения Кадыров шутит о том, что сообщения с обвинениями якобы вызвали у него тревогу.

«Сижу я, значит, ем печенье,

Читаю новости — и вдруг

Мне стало не до развлеченья:

Тревожно стало все вокруг. Одно агентство непрестижное «Страны» с заглавной буквой «У» Твердит, что на меня обижена Дворняга с кличкой «СБУ»,— написал Кадыров.

В стихотворении он также упоминает обвинение СБУ в том, что чеченские военнослужащие «прикрывались» пленными во время атак с использованием дронов.

«А как же битва в Мариуполе, Где мы громили ваш «Азов»*? Чистосердечное признание Мне сделать так-то не слабо», — добавил глава региона.

Стихотворение завершается тем, что Кадыров не собирается извиняться и продолжит «давить» на недоброжелателей.

Как сообщал Life.ru, СБУ предъявила Кадырову заочные обвинения по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Украинская сторона заявила, что якобы Кадыров отдавал преступные приказы и использовал пленных солдат ВСУ в качестве «живых щитов». Доказательства этого СБУ не предоставила.