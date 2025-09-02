«Сижу я, значит, ем печенье»: Кадыров ответил на обвинения СБУ ироничным стихотворением
Кадыров ответил на обвинения СБУ ироничным стихотворением
Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) ироничным стихотворением. Его он опубликовал в Telegram-канале. В тексте стихотворения Кадыров шутит о том, что сообщения с обвинениями якобы вызвали у него тревогу.
«Сижу я, значит, ем печенье,
Читаю новости — и вдруг
Мне стало не до развлеченья:
Тревожно стало все вокруг.
Одно агентство непрестижное
«Страны» с заглавной буквой «У»
Твердит, что на меня обижена
Дворняга с кличкой «СБУ»,— написал Кадыров.
В стихотворении он также упоминает обвинение СБУ в том, что чеченские военнослужащие «прикрывались» пленными во время атак с использованием дронов.
«А как же битва в Мариуполе,
Где мы громили ваш «Азов»*?
Чистосердечное признание
Мне сделать так-то не слабо», — добавил глава региона.
Стихотворение завершается тем, что Кадыров не собирается извиняться и продолжит «давить» на недоброжелателей.
Как сообщал Life.ru, СБУ предъявила Кадырову заочные обвинения по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Украинская сторона заявила, что якобы Кадыров отдавал преступные приказы и использовал пленных солдат ВСУ в качестве «живых щитов». Доказательства этого СБУ не предоставила.
*Группировка признана террористической, запрещена в РФ.