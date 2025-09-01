Мессенджер MAX
1 сентября, 15:19

СБУ заочно предъявила обвинения Кадырову

Обложка © Life.ru

Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову. Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой ведомства.

«Следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по статье 438 Уголовного кодекса Украины («Нарушение законов и обычаев войны». — Прим. Life.ru)», — говорится в сообщении.

Кадыров рассказал, как ничего не заплатил СБУ за возвращение его коня Зазу
Кадыров рассказал, как ничего не заплатил СБУ за возвращение его коня Зазу

В ноябре 2022 года украинские правоохранители объявили Кадырова в розыск. Согласно данным базы ведомства, ему инкриминируются две статьи, включая ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Ранее глава Чечни отреагировал на действия украинских силовиков.

