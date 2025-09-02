Мессенджер MAX
2 сентября, 10:17

«Вы знали?»: Кадыров показал «подтверждение» чеченского происхождения Трампа

Кадыров показал ИИ-ролик, где Трамп говорит по-чеченски в национальном костюме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров опубликовал сделанный нейросетью видеоролик, где президент США Дональд Трамп говорит на чеченском языке, стоя в национальном костюме на фоне Белого дома. Публикация появилась в телеграм-канале Кадырова.

Дональд Трамп в чеченском национальном костюме на фоне Белого дома. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни»,написал он.

Украинца наградили званием «Герой Чечни»
Ранее сообщалось, что глава США выступит в Овальном кабинете с заявлением. Это произойдёт в 21:00 по Москве. Тема выступления не раскрывалась.

Юрий Лысенко
