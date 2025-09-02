«Вы знали?»: Кадыров показал «подтверждение» чеченского происхождения Трампа

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров опубликовал сделанный нейросетью видеоролик, где президент США Дональд Трамп говорит на чеченском языке, стоя в национальном костюме на фоне Белого дома. Публикация появилась в телеграм-канале Кадырова.

Дональд Трамп в чеченском национальном костюме на фоне Белого дома. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни», — написал он.