Трамп выступит с заявлением из Белого дома 2 сентября
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Президент США Дональд Трамп выступит сегодня в 21:00 по мск из Овального кабинета Белого дома с заявлением, следует из распространённого графика главы государства. Тему он раскрывать не стал.
«В два часа дня [21:00 мск] президент делает заявление», — гласит запись. К освещению обращения Трампа будет допущен пул журналистов Белого дома
Ранее Трампу пришлось опровергать слухи о своей смерти, отправившись играть в гольф. Поводом для распространения фейка стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о потенциальной готовности стать следующим американским лидером. В социальных медиа появились сообщения о якобы резком ухудшении состояния здоровья Трампа.