Трамп выступит с заявлением из Белого дома 2 сентября

Президент США Дональд Трамп выступит сегодня в 21:00 по мск из Овального кабинета Белого дома с заявлением, следует из распространённого графика главы государства. Тему он раскрывать не стал.

«В два часа дня [21:00 мск] президент делает заявление», — гласит запись. К освещению обращения Трампа будет допущен пул журналистов Белого дома