Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 05:12

Трамп выступит с заявлением из Белого дома 2 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент США Дональд Трамп выступит сегодня в 21:00 по мск из Овального кабинета Белого дома с заявлением, следует из распространённого графика главы государства. Тему он раскрывать не стал.

«В два часа дня [21:00 мск] президент делает заявление», — гласит запись. К освещению обращения Трампа будет допущен пул журналистов Белого дома

Трамп провёл 30% времени второго президентского срока на полях для гольфа
Трамп провёл 30% времени второго президентского срока на полях для гольфа

Ранее Трампу пришлось опровергать слухи о своей смерти, отправившись играть в гольф. Поводом для распространения фейка стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о потенциальной готовности стать следующим американским лидером. В социальных медиа появились сообщения о якобы резком ухудшении состояния здоровья Трампа.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar