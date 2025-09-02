Мессенджер MAX
1 сентября, 21:36

Трамп провёл 30% времени второго президентского срока на полях для гольфа

Дональд Трамп играет в гольф. Обложка © Flickr / Trump White House Archived

Согласно подсчётам пула журналистов Белого дома, президент США Дональд Трамп провёл на своих полях для гольфа 66 из 225 дней второго срока (29,3% времени). В День труда, отмечаемый в первый понедельник сентября, глава государства также находился в гольф-клубе Trump National в Вирджинии, что стало 21-м визитом в это место с начала текущего срока.

За первые четыре года правления Трамп посещал поля для гольфа 307 дней, что эквивалентно почти четверти всего президентского срока. По оценкам американских СМИ, связанные с этим расходы налогоплательщиков (включая перелёты и обеспечение безопасности) составили около 150 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что во время своего визита в Белый дом глава киевского режима Владимир Зеленский преподнёс американскому президенту Дональду Трампу необычный подарок — клюшку для гольфа. Как пояснили в Киеве, этот сюрприз был передан республиканцу младшим сержантом Вооружённых сил Украины Константином Картавцевым.

