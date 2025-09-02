Пособие для многодетных матерей предложили увеличить до 200 тысяч рублей в месяц

Для демографического роста в России необходимо установить пособия матерям в размере, позволяющем им не работать – 200 тысяч рублей в месяц. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

Эксперт констатировал, что существующий уровень поддержки, несмотря на его повышение, ещё не достиг так называемой точки перелома. Он пояснил, что воспитание четверых детей сопоставимо с полным рабочим днём, включая переработки и ночные смены в период болезни ребёнка, что делает трудовую деятельность женщины практически невозможной.

«Одновременно с этим женщина не может ходить на работу, это нужно понять», — заявил Зубец. По расчётам экономиста, для появления положительной демографической динамики семье с несколькими детьми требуется выплата не менее 200 тысяч рублей ежемесячно.