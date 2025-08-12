В России рассматривают значительное увеличение декретных пособий для повышения рождаемости
В России предложили значительно увеличить декретные выплаты для стимулирования роста рождаемости. Об этом говорится в статье научного журнала «Проблемы прогнозирования» РАН, подготовленной старшим научным сотрудником Института народнохозяйственного прогнозирования Александром Ларионовым, сообщает газета «Известия».
В настоящее время размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет составляет 40% от среднего дохода родителя. Минимальная сумма выплаты — 9 тысяч рублей, максимальная — 69 тысяч. Предлагается увеличить размер пособия до 60% после рождения второго ребёнка и продлить выплаты до двух с половиной лет, а для третьего — поднять до 80% и увеличить срок до трёх лет.
При этом предлагается отменить верхний лимит по сумме пособия. Для четвёртого и последующих детей выплаты, по мнению эксперта, стоит индексировать с учётом программ поддержки многодетных семей.
Кроме повышения пособий, в числе мер — налоговые преференции для работодателей, которые будут предоставлять родителям возможность работать по гибкому графику. Также предлагается расширить программу жилищного обеспечения семей через выдачу сертификатов или предоставление государственных квартир.
А ранее депутат Нина Останина заявила, что идея выплачивать определённую сумму денег к 1 сентября — хорошая, но далеко не первая. В целом парламентарий выразила готовность поддержать идею о выплатах и пообещала направить её в комитет. Так она прокомментировала инициативу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова о создании новой программы поддержки семей с детьми-школьниками.