В России рассматривают значительное увеличение декретных пособий для повышения рождаемости

В настоящее время размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет составляет 40% от среднего дохода родителя. Минимальная сумма выплаты — 9 тысяч рублей, максимальная — 69 тысяч. Предлагается увеличить размер пособия до 60% после рождения второго ребёнка и продлить выплаты до двух с половиной лет, а для третьего — поднять до 80% и увеличить срок до трёх лет.