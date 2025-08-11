Встреча Путина и Трампа
11 августа, 19:27

В Сургуте родился ребёнок-богатырь весом 5,6 килограмма и ростом 62 сантиметра

Обложка © Freepik / prostooleh

В Сургуте женщина родила ребёнка-богатыря, вес которого составил более пяти килограмм. Об этом в Telegram-канале рассказала глава Центра и депутат ХМАО Лариса Белоцерковцева.

Уточняется, что ребёнок родился в Сургутском клиническом центре охраны материнства и детства. Вес новорождённого составил 5,6 килограмма, а рост — 62 сантиметра. Зачастую при подобных размерах ребёнка врачи назначают кесарево сечение, однако на этот раз было решено действовать иначе.

«Во время дородового скрининга было выявлено, что малыш будет крупным и команда подготовилась к родам с учётом этого: на родах присутствовали два врача и две акушерки», — говорится в сообщении.

Роды прошли успешно, осложнений не было. Ребёнок появился на свет здоровым и крепким, а его мать не получила травм и разрывов. В настоящее время женщина с новорождённым сыном готовятся к выписке.

Петербургские врачи выходили недоношенного малыша с весом всего 590 граммов

Ранее сообщалось, что в Московском областном перинатальном центре медики смогли спасти и выходить двух девочек, родившихся с экстремально низкой массой тела. На момент появления на свет их вес составлял всего лишь 680 и 420 граммов. С первых секунд жизни Катю и Лизу окружила команда неонатологов, реаниматологов и реабилитологов. Маме оказывали психологическую поддержку на всём протяжении лечения дочерей. Малышки вместе с мамой успешно прошли огромный путь реабилитации.

