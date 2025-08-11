Врачи Подмосковья выходили недоношенных двойняшек весом меньше килограмма

В Московском областном перинатальном центре врачи смогли спасти и выходить двух девочек, появившихся на свет с экстремально низкой массой тела. На момент рождения их вес составлял всего лишь 680 и 420 граммов. Об этом Life.ru рассказали в подмосковном Минздраве.

Сообщается, что 32-летняя жительница Подмосковья, долгие годы страдавшая от бесплодия, прошла процедуру ЭКО за счёт средств ОМС. Беременность двойней наступила с первой попытки, однако уже на ранних сроках возникли опасные осложнения, угрожавшие жизни обеих девочек. На 19-й неделе медики провели сложную операцию, позволившую сохранить беременность, а на 26-й неделе вынужденно сделали экстренное кесарево сечение.

С первых секунд жизни Катю и Лизу окружила команда неонатологов, реаниматологов и реабилитологов. Маме оказывали психологическую поддержку на всём протяжении лечения дочерей. Малышки вместе с мамой успешно прошли огромный путь реабилитации. Сегодня девочки чувствуют себя хорошо, уже выписаны домой и развиваются в соответствии с возрастом. Вес Кати составляет шесть килограммов, Лизы — 5,9 кг.