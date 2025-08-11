Встреча Путина и Трампа
11 августа, 08:42

В России может появится новая ежегодная выплата — «первосентябрьский капитал»

Депутат Чернышов предложил ввести ежегодные выплаты на подготовку детей к школе

Школьники. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о создании новой программы поддержки семей с детьми-школьниками. В обращении к министру труда Антону Котякову он предложил ввести ежегодные выплаты «Первосентябрьский капитал», сообщает РИА «Новости».

«Прошу Вас рассмотреть вопрос и инициировать введение ежегодной федеральной программы «Первосентябрьский капитал», предусматривающей выплату на каждого ребёнка школьного возраста», — говорится в документе.

Согласно инициативе, размер выплат должен составлять от 25% до 35% от средней зарплаты по региону в зависимости от возраста школьника. Чернышов пояснил, что такая градация связана с возрастающими затратами на обучение по мере перехода детей в старшие классы.

В обращении отмечается, что миллионы российских семей ежегодно сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями при подготовке детей к школе. Вице-спикер подчеркнул, что программа поможет снизить социальную напряжённость и станет мерой поддержки семейных ценностей.

Выплаты предлагается перечислять не позднее августа каждого года. Это позволит родителям заранее приобрести все необходимое для учебного процесса, включая учебники, школьную форму и технические средства для обучения.

Ранее Life.ru рассказал о наиболее выгодном времени и местах для приобретения школьных принадлежностей в 2025 году. Отмечено, что большинство родителей начинают совершать покупки ближе к августу, однако именно в этот период стоимость школьных товаров максимально возрастает из-за пикового спроса. Вместо этого, розничные сети и онлайн-платформы предлагают распродажи задолго до начала учебного года — с конца весны и на протяжении всего лета. Именно в этот промежуток времени можно приобрести качественную школьную форму.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • 1 сентября
  • Госдума
  • Образование
  • Общество
