В России может появится новая ежегодная выплата — «первосентябрьский капитал»

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о создании новой программы поддержки семей с детьми-школьниками. В обращении к министру труда Антону Котякову он предложил ввести ежегодные выплаты «Первосентябрьский капитал», сообщает РИА «Новости».

«Прошу Вас рассмотреть вопрос и инициировать введение ежегодной федеральной программы «Первосентябрьский капитал», предусматривающей выплату на каждого ребёнка школьного возраста», — говорится в документе.

Согласно инициативе, размер выплат должен составлять от 25% до 35% от средней зарплаты по региону в зависимости от возраста школьника. Чернышов пояснил, что такая градация связана с возрастающими затратами на обучение по мере перехода детей в старшие классы.

В обращении отмечается, что миллионы российских семей ежегодно сталкиваются с серьёзными финансовыми трудностями при подготовке детей к школе. Вице-спикер подчеркнул, что программа поможет снизить социальную напряжённость и станет мерой поддержки семейных ценностей.

Выплаты предлагается перечислять не позднее августа каждого года. Это позволит родителям заранее приобрести все необходимое для учебного процесса, включая учебники, школьную форму и технические средства для обучения.