В Госдуме оценили перспективность идеи о выплатах родителям первосентябрьского капитала

Идея выплачивать определённую сумму денег к 1 сентября — хорошая, но далеко не первая. Об этом в разговоре с Life.ru заявила депутат Госдумы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), комментируя соответствующее предложение вице-спикера от ЛДПР Бориса Чернышова.

«Идея не первая, всякий раз к началу учебного года депутаты Государственной Думы из разных фракций в самых разных форматах предлагают оказать поддержку семьям и детям для того, чтобы помочь собрать детей в школу. С подобным письмом и я возвращалась уже к вице-премьеру [Дмитрию] Чернышенко. Первый шаг, который сделало сейчас правительство, это выплата остатков материнского капитала в размере 10000 рублей. Мы понимаем, что этого мало. Понятно, что эти деньги семья может использовать на то, чтобы собрать детей в школу», — сказала Останина.

О какой бы сумме ни шла речь, любая идея будет мною поддержана, потому что я понимаю, что сегодня каждая российская семья, даже если воспитывает всего одного ребёнка, испытывает потребности в канун 1 сентября. Нина Останина Депутат Государственной думы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Останина отметила, что, как правило, родители стараются купить школьную форму, спортивную одежду уже ближе к началу занятий, ибо дети растут очень быстро. Если купить в начале лета, то школьная форма может уже стать маленькой к сентябрю. Кроме того, летом многим хочется оздоровить своих детей, свозив на море, поэтому к осени семейные кошельки пустеют и люди надеются на поддержку государства, подчеркнула депутат.

В целом парламентарий выразила готовность поддержать идею о выплатах к 1 сентября и пообещала направить её в комитет, если Чернышов оформит её как законодательную инициативу. Останина считает, что большинство её коллег также поддержат предложение.