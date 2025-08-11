«Будет больше мотивации»: В Госдуме поддержали идею о повышении стипендии до уровня МРОТ

Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко поддержал идею о повышении размера стипендии до уровня МРОТ. В беседе с Life.ru он отметил, что это вдохновит молодёжь на более усердную учёбу.

Если сумма стипендии будет 22 тысячи, то есть размер МРОТ, я только за, это же отлично. Я поддерживаю любую помощь от государства. Евгений Марченко Депутат Госдумы

Депутат подчеркнул, что нынешняя московская стипендия в 3–5 тысяч рублей не позволяет вести речь о полноценном обеспечении. Поэтому парламентарий полностью поддерживает инициативу по увеличению стипендии. Такая поддержка, по его словам, также снизит нагрузку на родителей, вынужденных финансово помогать своим детям в вузах. При этом депутат не согласен с утверждением, что 22 тысячи рублей в Москве хватит для жизни без подработки, позволяя студенту сосредоточиться исключительно на учёбе.

«В любом случае размер МРОТ лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Студентам и самим это понравится, у них будет больше мотивации на хорошую учёбу. Принципиально я вообще за любую помощь от государства», — резюмировал Марченко.