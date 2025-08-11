Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 13:44

«Будет больше мотивации»: В Госдуме поддержали идею о повышении стипендии до уровня МРОТ

Депутат Марченко: Рост стипендий послужит стимулом для молодёжи к усердной учёбе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos

Депутат Госдумы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко поддержал идею о повышении размера стипендии до уровня МРОТ. В беседе с Life.ru он отметил, что это вдохновит молодёжь на более усердную учёбу.

Если сумма стипендии будет 22 тысячи, то есть размер МРОТ, я только за, это же отлично. Я поддерживаю любую помощь от государства.

Евгений Марченко

Депутат Госдумы

Если сумма стипендии будет 22 тысячи, то есть размер МРОТ, я только за, это же отлично. Я поддерживаю любую помощь от государства.
Если сумма стипендии будет 22 тысячи, то есть размер МРОТ, я только за, это же отлично. Я поддерживаю любую помощь от государства.

Депутат подчеркнул, что нынешняя московская стипендия в 3–5 тысяч рублей не позволяет вести речь о полноценном обеспечении. Поэтому парламентарий полностью поддерживает инициативу по увеличению стипендии. Такая поддержка, по его словам, также снизит нагрузку на родителей, вынужденных финансово помогать своим детям в вузах. При этом депутат не согласен с утверждением, что 22 тысячи рублей в Москве хватит для жизни без подработки, позволяя студенту сосредоточиться исключительно на учёбе.

«В любом случае размер МРОТ лучше, чем то, что мы имеем сейчас. Студентам и самим это понравится, у них будет больше мотивации на хорошую учёбу. Принципиально я вообще за любую помощь от государства», — резюмировал Марченко.

В Госдуме рассказали о новых правилах приёма на платной основе в вузах
В Госдуме рассказали о новых правилах приёма на платной основе в вузах

Напомним, с предложением увеличить минимальный размер стипендии до уровня МРОТ выступила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец. Она обратила внимание на то, что не у всех родителей есть возможность помогать своим детям-студентам деньгами, а сами студенты не всегда могут найти подработку. К тому же работа сильно мешает учёбе, ведь многие предметы очень трудные и требуют от студентов почти всего их времени и сил.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar