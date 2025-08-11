В России предлагают увеличить минимальный размер стипендии

В России предложили увеличить минимальный размер стипендии для студентов до уровня одного МРОТ — более 22 тысяч рублей в 2025 году. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в своём обращении к Председателю комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергею Кабышеву. Документ оказался в распоряжение Life.ru.

Как прожить на 2,5-3 тысячи рублей? Не все родители могут содержать детей-студентов. Далеко на все студенты имеют возможность подрабатывать, и в любом случае работа вредит учёбе. Многие направления учёбы сложные, отнимают почти всё время и силы. Например, медицинские вузы — уже к концу третьего курса за неуспеваемость отчисляются до половины студентов. Какая уж тут подработка? Ирина Волынец Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане

В обращении также предлагается установить дифференцированный размер стипендии, зависящий от успеваемости и участия студентов в научной, спортивной и общественной деятельности. Это, по мнению Волынец, снизит социальное напряжение среди молодёжи и поддержит социально уязвимые категории.

Омбудсмен привела в пример свою многодетную семью: трое её детей учатся в вузах, один — в школе. При этом студенты, хоть и совершеннолетние, не имеют права на льготы, но расходы на них значительно выше, чем на школьников.

По мнению Волынец, повышение стипендий до уровня не ниже МРОТ позволит обеспечить достойный уровень материальной поддержки студентов, повысить мотивацию к учёбе через систему стимулирования и конкурентоспособность российского образования, а также укрепить позиции страны в мировых рейтингах.