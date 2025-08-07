В Госдуме рассказали о новых правилах приёма на платной основе в вузах

В России с 1 сентября вступит в силу закон, регулирующий приём студентов на платной основе в высших учебных заведениях. Об этом РИА «Новости» сообщила зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Она уточнила, что поправки внесены в закон «Об образовании» и вводят новый порядок контроля платных мест, который начнёт действовать в полном объёме с 2026 года. В стране функционируют 749 головных вузов и 540 филиалов, примерно треть из них — коммерческие организации.

Депутат пояснила, что инициатива направлена не на ограничения, а на повышение стандартов качества учебного процесса. Совместно с Министерством науки и высшего образования, а также при поддержке преподавателей, ректоров и экспертов разрабатываются точные критерии для определения максимально допустимого числа студентов на платных местах.

По словам чиновницы, к концу этого года будет подготовлено постановление правительства, в котором будут подробно прописаны критерии, определяющие, какие вузы смогут претендовать на максимальное количество платных мест. Харченко подчеркнула, что речь идёт прежде всего о качестве образования, а не об ограничениях.