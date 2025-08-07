В Госдуме рассказали о новых правилах приёма на платной основе в вузах
В России начнут регулировать приём на платные места в вузах с 1 сентября
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo
В России с 1 сентября вступит в силу закон, регулирующий приём студентов на платной основе в высших учебных заведениях. Об этом РИА «Новости» сообщила зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.
Она уточнила, что поправки внесены в закон «Об образовании» и вводят новый порядок контроля платных мест, который начнёт действовать в полном объёме с 2026 года. В стране функционируют 749 головных вузов и 540 филиалов, примерно треть из них — коммерческие организации.
Депутат пояснила, что инициатива направлена не на ограничения, а на повышение стандартов качества учебного процесса. Совместно с Министерством науки и высшего образования, а также при поддержке преподавателей, ректоров и экспертов разрабатываются точные критерии для определения максимально допустимого числа студентов на платных местах.
По словам чиновницы, к концу этого года будет подготовлено постановление правительства, в котором будут подробно прописаны критерии, определяющие, какие вузы смогут претендовать на максимальное количество платных мест. Харченко подчеркнула, что речь идёт прежде всего о качестве образования, а не об ограничениях.
А ранее эксперт рассказала, что абитуриентам следует проявлять бдительность при получении подозрительных звонков или писем от лиц, представляющихся сотрудниками вузов. По её словам, мошенники могут потребовать отправить сканы документов, перейти по фальшивым ссылкам на «Госуслуги» или внести плату за «гарантированное зачисление». Настоящие сотрудники подобного не просят.