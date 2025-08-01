Новые правила поступления в вуз после колледжа в 2025/2026 году: Что изменилось и как не пролететь с бюджетом Правила поступления в вуз после колледжа. Какие документы нужны. Обязательно ли сдавать ЕГЭ после техникума или колледжа. Как поступить на бюджет, в магистратуру после колледжа. Можно ли поступить в колледж после колледжа — читайте подробнее в материале от Life.ru. 31 июля, 22:01 Как поступить в вуз после колледжа — нужно ли сдавать ЕГЭ, новые правила – 2025. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Matej Kastelic, Luis Molinero

Как поступить в вуз после колледжа или техникума — этот вопрос интересует многих выпускников средних учебных заведений. Дело в том, что 8 апреля 2025 года Дума приняла новый закон, который меняет многое. В приёмной кампании 2025 года ещё действуют старые правила, а о нововведениях вы узнаете из этой статьи.

Куда поступить после колледжа в 2025/2026-м: список направлений без ЕГЭ

Выпускники техникумов и колледжей могут поступать в вузы на программы бакалавриата и специалитета. Это первый уровень высшего образования, доступный сразу после получения диплома СПО. Наиболее популярные направления среди выпускников СПО — это педагогика, юриспруденция, экономика и менеджмент, информационные технологии, медицина и инженерные специальности, поскольку обучение в колледже часто даёт базу для продолжения именно по этим профилям.

Магистратура после колледжа в 2025-м: возможна ли и какие есть альтернативы?

Поступить в магистратуру после колледжа или техникума не получится. Магистратура — это второй уровень высшего образования, и для приёма на неё обязательно требуется диплом бакалавра или специалиста. Выпускник СПО может после колледжа продолжить обучение только на программы бакалавриата или специалитета, а магистратура становится доступной только после получения соответствующего диплома о высшем образовании. При этом выпускники специалитета имеют возможность поступить в магистратуру, но зачастую только на платной основе, если диплом специалитета получен после 2010 года.

Поступление в вуз после колледжа в 2025-м: новые правила и условия

Да, выпускники колледжей и техникумов могут поступить в вузы на программы бакалавриата и специалитета. При поступлении до 1 сентября 2025 года действуют прежние правила: абитуриент может выбрать — сдавать внутренние вступительные испытания вуза или ЕГЭ и поступать на любую программу вне зависимости от профиля колледжа. С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые нормы: поступить без ЕГЭ можно будет только на программы, профиль которых совпадает с направлением диплома СПО, — если ученик хочет сменить направление, обязательно нужно сдавать ЕГЭ как при общих условиях.

Если после колледжа хочется сменить направление вуза, придётся сдавать ЕГЭ. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Новые правила поступления в вуз после колледжа в 2025/2026-м: что изменилось

С 2025 года приёмная кампания в вузы проводится по новым нормам — в соответствии с приказом Минобрнауки № 821, действующим до сентября 2029 года. Абитуриент может подавать документы в пять вузов и до пяти направлений в каждом (бакалавриат или специалитет). Дополнительные баллы (до 10–15) начисляются за победы в олимпиадах, спортивные достижения, участие в целевом обучении и др. Существенное изменение: выпускники колледжей/техникумов могут поступить без ЕГЭ только на направления, совпадающие по профилю с их СПО, — иначе обязательно сдавать ЕГЭ на общих условиях.

Какие документы нужны для поступления в вуз после колледжа в 2025-м: полный список

При поступлении в вуз после колледжа абитуриенту обычно требуется следующий пакет документов:

Заявление на приём (в бумажной или электронной форме).

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и гражданство.

Диплом о среднем профессиональном образовании (СПО) или аттестат о среднем общем образовании.

СНИЛС (при наличии).

Фотографии 3×4 см (обычно 4–6 штук).

Согласие на обработку персональных данных.

Сертификаты ЕГЭ (если сдавались).

Документы об индивидуальных достижениях (грамоты, дипломы олимпиад, сертификаты о волонтёрстве, спортивные разряды).

Документы, подтверждающие льготы (например, статус сироты, инвалидность, участие в СВО).

Медицинская справка формы 086/у — для ряда специальностей (медицина, педагогика, спорт и др.).

При подаче документов через «Госуслуги» или личный кабинет вуза обычно достаточно загрузить сканы, а оригиналы предоставляются уже при зачислении.

ЕГЭ после колледжа в 2025-м: обязательно ли сдавать и как избежать экзаменов

Да, но только при поступлении на специальность, схожую с профилем вашего диплома СПО. С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила: если вы хотите сменить направление (например, с «электромонтажника» на «юриста»), вам придётся сдавать ЕГЭ, как выпускникам школ. Однако если вы продолжаете обучение по смежной специальности (например, с «сестринского дела» на «лечебное дело»), можете поступать без ЕГЭ — по внутренним экзаменам вуза.

Кроме того, некоторые вузы могут проводить дополнительные вступительные испытания (ДВИ), которые обязательны для всех абитуриентов независимо от того, сдавали ли они ЕГЭ. Такие экзамены проверяют особые знания и навыки, например, творческие способности для будущих актёров или физическую подготовленность для спортсменов.

Поступающих в вузы после колледжей ждут вступительные испытания. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Бюджетное поступление в вуз после колледжа в 2025-м: условия и лайфхаки

Да, выпускники колледжей могут поступить в вуз на бюджетное место, если ранее не использовали своё право на бесплатное высшее образование. Если обучение в колледже было бесплатным, то и вузовское обучение можно пройти за счёт бюджета. При этом важно, чтобы выбранная специальность в вузе совпадала с профилем диплома СПО или была с ним связана. Если абитуриент хочет сменить направление (например, с «электромонтажника» на «юриста»), ему придётся сдавать ЕГЭ, как выпускникам школ. Однако если он продолжает обучение по смежной специальности (например, с «сестринского дела» на «лечебное дело»), можно поступать без ЕГЭ — по внутренним экзаменам вуза. Также сохраняется возможность поступить без ЕГЭ, если обучался по программе двойного диплома в колледже и вузе. Сроки подачи документов на бюджет в 2025 году: не позднее 20 июля — для абитуриентов, сдающих ЕГЭ; до 25 июля — для тех, кто проходит дополнительные вступительные испытания. Зачисление на бюджетные места начнётся с 3 августа.

Поступление в вуз в августе 2025-го: куда ещё можно успеть после колледжа

В августе после окончания основной приёмной кампании остаётся возможность поступить в вузы на дополнительные и свободные места. Как правило, это актуально для абитуриентов, которые не набрали достаточно баллов в июле или не прошли по конкурсу.

В большинстве российских вузов дополнительные приёмные кампании начинаются с середины августа и длятся до конца месяца или начала сентября. Поступить можно как на бюджетные, так и на платные места, если они остаются свободными.

Важно следить за официальными сайтами интересующих вузов — там публикуются списки свободных мест, сроки подачи заявлений и требования к документам. Дополнительно поступить в августе можно в государственные и негосударственные вузы как в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), так и в регионах.

Второй колледж после колледжа: можно ли поступить и зачем это нужно

Поступить в колледж повторно после получения диплома СПО возможно. Это актуально для тех, кто хочет сменить профессию или получить дополнительное образование по другой специальности. При этом правила приёма зависят от конкретного учебного заведения — некоторые колледжи требуют наличия среднего общего образования, другие принимают и выпускников СПО. Обычно повторное обучение в колледже возможно на платной основе, но есть и бюджетные места по отдельным направлениям. Такой путь даёт возможность расширить квалификацию или освоить новую профессию без поступления в вуз.

На базе СПО можно повторно поступить в колледж. Фото © ТАСС / Алексей Смышляев

Новые законы о поступлении в вуз после колледжа с 2026 года: главные изменения

С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об образовании», которые существенно повлияли на правила поступления в вузы для выпускников колледжей и техникумов. Эти изменения начнут полностью действовать с приёмной кампании 2026 года. Основные нововведения касаются сопоставимости профиля диплома СПО с выбранной программой вуза.

1. Поступление без ЕГЭ

До 2025 года выпускники колледжей могли поступать в вуз без сдачи ЕГЭ, сдавая внутренние вступительные экзамены вуза. С 2026 года это возможно только при условии, что профиль диплома СПО совпадает с профилем выбранной программы вуза. Если профиль не совпадает, абитуриент обязан сдавать ЕГЭ, даже если вуз проводит собственные вступительные испытания. Это требование направлено на повышение качества образования и предотвращение случаев, когда выпускники колледжей поступают в вузы на направления, не связанные с их предыдущей специальностью.

2. Срок действия результатов ЕГЭ

Результаты ЕГЭ действуют в течение 5 лет, включая год сдачи. Если абитуриент не сдавал ЕГЭ или срок действия его результатов истёк, ему необходимо будет сдать ЕГЭ по соответствующим предметам для поступления в вуз.

3. Влияние изменений на выбор колледжа

Для тех, кто ещё не поступил в колледж, важно учитывать, что выбранная специальность в колледже будет определять возможности поступления в вуз без ЕГЭ. Рекомендуется заранее ознакомиться с профилями программ в вузах и выбирать колледж с соответствующей специальностью, чтобы избежать необходимости сдачи ЕГЭ при поступлении в вуз.

Авторы Андрей Соколов