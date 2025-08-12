Демограф оценил, как новое предложение по декретным скажется на рождаемости

Прогрессивная шкала декретных выплат может значительно повысить рождаемость и снизить финансовые риски для матерей в период отпуска по уходу за ребёнком. Об этом в беседе с Life.ru рассказал заместитель председателя Национального родительского комитета Пётр Попов.

«Это может увеличить демографическую ситуацию в России в целом, поскольку очень многие родители, в частности мамы, не готовы рожать по причине того, что их финансовое благосостояние в этот период времени может резко измениться не в положительную сторону», — отметил он.

По словам эксперта, данная инициатива может улучшить отношение к декрету и не позволить резко ухудшиться материальному положению. В случае принятия предложения родители получат определённые гарантии материальной обеспеченности. Что касается суммы, то по словам Попова, оптимальной будет выплата 80% от зарплаты до декрета.

Демограф Сергей Чесноков также приветствовал это предложение.

Главное, чтобы они (выплаты) не заканчивались на третьем ребёнке, а с четвёртым-пятым они ещё более увеличивались. Также, я уверен, что предупредительная поддержка должна быть ещё до рождения. Сейчас уже со многими мерами это произошло, то есть уже государство признаёт период беременности как значимый. Сергей Чесноков Демограф

Специалист отметил важность поддержки не только женщины, но и всей семьи во время беременности.

«Конкретно эта мера — это будет прогрессивная шкала декретных выплат. Несомненно, может помочь в повышении демографии, потому что по мере увеличения числа детей нагрузка на семью увеличивается. И положение в обществе меняется. То есть нагрузка увеличивается, а возможности у семьи меньше работать. У той же женщины уже нет возможности работать. Поэтому должна быть поддержка от государства, которое заинтересовано в рождаемости», — заключил эксперт.